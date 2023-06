A previsão do Goldman Sachs que pode representar um alívio na gasolina

O banco americano Goldman Sachs voltou a revisar para baixo a sua previsão para os preços do petróleo. Os analistas projetam que o barril da commodity deve encerrar o ano cotado a 86 dólares o barril. É a terceira revisão em menos de seis meses. “Nunca estivemos tão errados por tanto tempo sem ver evidências para mudar nossos pontos de vista”, afirmou Jeff Currie, chefe de pesquisa de commodities do banco, em entrevista à Bloomberg Television. O Goldman aposta em um petróleo mais barato em razão do aumento da oferta da commodity por países que sofrem sanções internacionais, como a Rússia, o Irã e a Venezuela. De acordo com o banco, a produção da Rússia se recuperou praticamente 100%, por exemplo. Além disso, temores de altas nas taxas de juros mundo afora e o fantasma da recessão nas economias europeias e americana também prejudicam os preços. Por volta das 9h30, o petróleo brent recuava 2,5%, cotado a 73,1 dólares o barril.

