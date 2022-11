A pior Black Friday da história e os diferentes porquês

Um levantamento em tempo real realizado pela Confi Neotrust em parceria com a ClearSale revela que a Black Friday digital de 2022 foi a pior da história no Brasil. As vendas recuaram 28% em relação ao evento de 2021 e o gasto médio foi de 733 reais , queda de 5,9% em termos nominais. O estudo estima que cerca de 3,1 bilhões de reais foram movimentados em transações no e-commerce. Para alguns analistas, uma série de fatores deve ser levada em conta no momento de analisar esses números. Pela primeira vez, a Black Friday foi realizada simultaneamente à Copa do Mundo, o que pode ter provocado uma diluição das vendas ao longo dos meses de outubro e novembro. “Além da deterioração do cenário macroeconômico e da falta de confiança econômica do consumidor em relação a 2023, o efeito de dispersão da Copa e a antecipação de promoções ao longo de outubro e novembro podem ter causado esse efeito de queda na sexta-feira de Black Friday”, avaliam os analistas da Genial Investimentos.

Na bolsa de valores, os papéis de Magazine Luiza, Via e Americanas negociam em baixas de até 3% por volta das 11h desta segunda-feira, 27. Embora o prenúncio seja negativo, existe a leitura de que as grandes varejistas podem apresentar números melhores que a média. “Não há dados publicados por Americanas, Mercado Livre, Magazine Luiza e Via em relação a performance do evento. Contudo, ao analisar os dados históricos, esses marketplaces costumam registrar números melhores que a média”, conclui a Genial.

