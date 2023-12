Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Santander, Itaú e Bradesco anunciaram resultados bilionários no último trimestre, somando mais de 16,4 bilhões de reais, acima das projeções de analistas. “Com esses números, fica difícil convencer alguém de que será necessário cobrar juros de quem não paga hoje”, brincou um grande executivo do varejo, em almoço nos últimos dias no restaurante La Tambouille, em São Paulo.