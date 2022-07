A petroleira que subiu no dia em que o petróleo caiu 7%, e não é Petrobras

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 12 de julho.

O dia foi marcado por estresse no mercado financeiro. O petróleo afundou 7%, para 99 dólares o barril, o dólar se valorizou e, pela primeira vez, chegou à paridade com o euro. O combo que provocou isso tudo insiste em assombrar o mercado financeiro: guerra na Ucrânia, pandemia na China e recessão global. O mau humor aumenta e os investidores correm para investimentos mais seguros, mas, mesmo com esse estresse todo, teve petroleira que remou na contramão e subiu no Brasil. A PetroRio fechou em alta de 1,5% depois revelar que seu novo campo é mais rentável do que se imaginava e precisou de menos dinheiro para começar a funcionar. A escalada do dólar, a queda da Petrobras e a agenda que deixa o mercado preocupado para amanhã são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 12.

