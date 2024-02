A operação financeira da Xiaomi para subir posições em vendas no Brasil

A gigante chinesa de tecnologia Xiaomi lança oficialmente nesta quinta-feira, 1°, a linha de smartphones Redmi Note 13 na América Latina. A principal estratégia da empresa para subir posições no ranking de vendas no Brasil está na diminuição das margens de lucro. A companhia teve um crescimento anual de 7 pontos percentuais na participação de mercado no país, subindo de 13% para 20% do mercado local. A Xiaomi ocupa a terceira colocação no Brasil, atrás de Motorola e Samsung. Os dados são referentes ao quarto trimestre de 2023 e foram publicados pelo Instituto Canalys. “A Xiaomi tem um mandamento global de não ter uma margem de lucro superior a 5%. Nossa estratégia para aumentar a competitividade no Brasil foi negociar com os distribuidores a manutenção dos mesmos preços de lançamento da linha anterior, ou seja, sem reajuste pela inflação e com melhorias nas especificações”, diz Thiago Araripe, diretor da Xiaomi no Brasil.

Siga o Radar Econômico no Twitter