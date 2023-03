A novela da Cervejaria Petrópolis em seu pedido de recuperação judicial

Com dívidas de 4,2 bilhões de reais, a Cervejaria Petrópolis ingressou com um pedido de recuperação judicial nesta segunda-feira, 27 — em uma petição lotada de memórias e apelos emocionais à Justiça de São Paulo. A petição rememora a história do dono da empresa, Walter Faria, “de uma família composta por mais cinco irmãos, filhos de uma dona de casa e de um lavrador analfabeto, porem exímio negociante”. “Começou a trabalhar aos 10 (dez!) anos de idade, em 1965, com o auxílio de uma charrete, presente de seus pais, hoje restaurada e exibida, com muito orgulho, como parte de sua trajetória”, diz o pedido de reestruturação da empresa.

“Na ingenuidade característica de seus dez anos, ele sonhava que, trabalhando duro, um dia seria capaz de ter 50 alqueires de terra, 200 cabeças de gado e uma caminhonete – nao precisou esperar muito: aos 16 anos, já era proprietario de 55 alqueires, 500 cabeças de gado e de uma (muito ansiada) caminhonete”, continua o pedido. A história continua até os dias atuais e a consolidação do grupo. A empresa justifica a atual situação da empresa pela “drástica redução em sua receita, fruto da queda no volume das vendas: dos 31,2 milhões de hectolitros de bebida vendidos no ano de 2020, nos anos de 2021 e 2022 o volume caiu para 26,4 e 24,1 milhões de hectolitros, respectivamente”.

