A nova rodada de venda das ações da XP pela Itaúsa

A Itaúsa voltou a vender um volume grande de ações que detinha da XP Investimentos. A companhia leiloou cerca de 12 milhões de ações da corretora, levantando o equivalente a 1,1 bilhão de reais na operação. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Em 2022, a Itaúsa se comprometeu a diminuir sua participação na XP por não se tratar de um ativo estratégico para os negócios. A companhia ainda detém 4,4% do capital da corretora. A percepção de alguns analistas é que a operação deve gerar liquidez à Itaúsa e aumentar o pagamento de dividendos aos acionistas. “A Itaúsa segue com a proposta de desinvestimento da XP, que pode se tornar dividendos para os acionistas”, avaliam os analistas da Genial Investimentos. Por volta do meio-dia, as ações da Itaúsa negociavam estáveis na bolsa de valores.

Siga o Radar Econômico no Twitter