A nova posição que Tebet ganhou na corrida presidencial em site de aposta

A candidata Simone Tebet (MDB) passou à frente de Ciro Gomes (PDT) na preferência de apostadores do site Betway. A chances da senadora estão em 51 vezes — ou seja, a cada um real apostado na eleição da candidata emedebista à presidência, há um retorno de 51 reais. No caso de Ciro, as chances do ex-governador do Ceará são menores, de 81 vezes, ou seja, a cada um real apostado, o usuário receberá 81 reais caso o pedetista seja eleito. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) figura como favorito no site, com chances de 1,6x, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) tem chances de 2,2x. Tebet foi a única candidata a subir acima da margem de erro na última pesquisa Datafolha de 1° de setembro, quando oscilou de 2% para 5%. No levantamento, Ciro subiu de 7% para 9%, crescimento dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

