A nova parceria do Grupo Casas Bahia com a Zurich Seguros

A Zurich Seguros e o Grupo Casas Bahia, que operam em parceria na distribuição de seguro celular, estão lançando uma nova cobertura para os clientes da rede varejista. O produto, que dava cobertura para roubo, furto e danos (com indenização ou reparo do aparelho), agora passa a contar também com uma cobertura exclusiva para transferências financeiras indevidas, realizadas por terceiros em aplicativos (via PIX ou TED) em caso de roubo ou furto qualificado do aparelho, até o limite contratado na apólice.

O novo seguro será ofertado na compra de celulares nas lojas físicas de Casas Bahia e Pontofrio. Os números de roubo e furto de celulares chegaram a quase 1 milhão em 2023, segundo o último Anuário de Segurança Pública, divulgado em 2024.