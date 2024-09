A nova ofensiva da BlackRock no Brasil — alvo já subiu 120% no ano

A gestora americana BlackRock, considerada a maior gestora de recursos do mundo — com mais de 7 trilhões de dólares sob gestão —, teve de reportar ao mercado o seu novo alvo: a Embraer. A fabricante de jatos brasileira precisou informar a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que a BlackRock passou a deter 5,5% de participação na companhia. Todas as empresas são obrigadas a comunicar a CVM quando algum acionista ultrapassa a marca de 5% de participação acionária. O fato relevante foi publicado nesta quarta-feira, 4, e as ações da Embraer pegaram embalo e continuaram a subir. No dia, a alta é de 6%. Já no ano, a valorização é de 120%. “O objetivo das participações societárias acima mencionadas é estritamente de investimento, não objetivando alteração do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia”, disse a BlackRock em carta. A companhia tem alçado novos — e lucrativos — voos.

