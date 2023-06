A nova empreitada solo de André Perfeito no mercado financeiro

O economista André Perfeito deve seguir carreira solo no mercado financeiro, pelo menos por enquanto. Depois de deixar a corretora Necton em novembro de 2022, o economista alegou “falta de ousadia” ao declinar convites de outras instituições da Faria Lima. Para trilhar o novo caminho, ele lançou um curso de finanças pessoais que tem como objetivo desmistificar a ideia “de encontrar um novo bitcoin e ficar rico” para trabalhar o conceito de um mercado financeiro mais saudável que construa valor na vida dos consumidores. “As pessoas estão saturadas das iniciativas que prometem muito mais do que entregam. O objetivo é formar pessoas conscientes da indústria financeira para para saber usar ela de uma maneira eficiente e franca”, comenta o economista. O Projeto Plano Perfeito terá início no final do mês de julho.

