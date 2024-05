A nova empreitada de ex-iFood: R$ 9 mi no bolso e comprando restaurantes

O empresário Dennis Nakamura, ex-diretor do iFood, e Danilo Matsunaga, investidor em foodtechs, estão no mercado. Eles fundaram a Red&Red Company, holding do setor alimentício. Com 9 milhões de reais em caixa, eles já adquiriram as marcas do Grupo Mr. Jin, fast food coreano e chinês, no Brasil. O objetivo da dupla é ambicioso: eles querem faturar 70 milhões de reais até o final de 2025 e abrigar 25 marcas sob seu portfólio, focando a estratégia de expansão em operações de delivery.