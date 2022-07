A nova aposta da Globo em sustentabilidade Companhia lança seis compromissos de desenvolvimento sustentável, incluindo redução de emissões de carbono Por Victor Irajá Atualizado em 14 jul 2022, 17h59 - Publicado em 14 jul 2022, 17h03

A Globo lançou uma série de compromissos em relação a suas práticas em torno de uma agenda ESG, em conversa com jornalistas realizada nesta quinta-feira, 14, na sede da empresa em São Paulo, à qual o Radar Econômico foi convidado. Trata-se do lançamento de seis compromissos da companhia em torno da consolidação de uma agenda de desenvolvimento sustentável da empresa, que serão adotadas até 2030. As iniciativas circundam ações no âmbito de governança, preocupação com a agenda ambiental, inclusiva e social.

Os aspectos listados pela Globo abrangem tópicos como a redução de 30% nas emissões de carbono da empresa até 2030 e a ratificação de pontos como a preocupação com integração em seus quadros e produtos e sua agenda anticorrupção e de compliance.

As frentes relacionadas à agenda voltada ao conteúdo são divididas nas três principais frentes da empresa: jornalismo, entretenimento e esportes. A empresa aderiu, nesta quinta-feira, aos dez princípios previstos no Pacto Global da Organização das Nações Unidas, a ONU, que abarca tópicos envolvendo uma agenda propositiva para as empresas privadas.

