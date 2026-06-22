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A nova aposta da Multilixo

Compra do Grupo RCR leva a empresa paulista para o nicho da descaracterização de produtos e da proteção de marcas de grandes indústrias

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 11h27 | Atualizado em 22 jun 2026, 11h44
Fileira de caminhões de lixo Scania amarelos e azuis da empresa Multilixo, com os faróis acesos, estacionados em um galpão escuro
Caminhões da Multilixo (Divulgação/Divulgação)
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A Multilixo fechou a aquisição de 100% do Grupo RCR, em um movimento que amplia a presença da companhia no mercado de resíduos industriais e reforça sua atuação em serviços ambientais de maior valor agregado.

A operação inclui a RCR Representações, a Egan Participações e as subsidiárias RCR Rio e Vida Soluções Ambientais. Com o negócio, a empresa paulista passa a incorporar uma plataforma já presente no Rio de Janeiro e em Goiás, além de ganhar força em um segmento cada vez mais estratégico para grandes indústrias: a descaracterização e destruição segura de produtos inservíveis, vencidos ou defeituosos.

Fundada em 1996, a Multilixo construiu musculatura em São Paulo ao operar diferentes elos da cadeia de gestão integrada de resíduos. O grupo atua com frota própria, coleta, reciclagem, produção de biomassa e energia limpa, além de unidades de tratamento e destinação final.

A compra da RCR acrescenta uma operação complementar a esse portfólio. Diferentemente da Multilixo, a empresa adquirida atua em um modelo mais leve em ativos, sem aterros próprios, e tem presença em setores regulados e sensíveis, como farmacêutico, cosmético e alimentício.

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O principal ativo da RCR, porém, está menos na infraestrutura física e mais na especialização. A companhia se consolidou em serviços de proteção de marca, assessoria fiscal e destruição controlada de lotes que não podem voltar ao mercado. É um tipo de operação que ganhou relevância à medida que grandes empresas passaram a tratar resíduos industriais não apenas como passivo ambiental, mas também como risco reputacional, sanitário e regulatório.

Na prática, a aquisição dá à Multilixo uma porta de entrada para contratos mais sofisticados com grandes indústrias, ao mesmo tempo em que acelera sua expansão geográfica fora de São Paulo.

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