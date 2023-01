A mensagem do Goldman Sachs a Haddad sobre ajuste fiscal

Em análise enviada a investidores, o Goldman Sachs comentou a proposta de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, para ajustar as contas públicas, reduzindo a desproporção entre a arrecadação e a despesa do governo federal. Na avaliação do banco americano, Haddad poderia ter dado mais atenção ao corte de certas despesas, como isenções e subsídios fiscais caros e mal direcionados, ao invés de focar com tanta ênfase apenas no lado da arrecadação. O Goldman Sachs classificou o lado da proposta de Haddad que toca em corte de gastos como desanimador, representando menos de 0,5% do PIB. Entretanto, a instituição reconheceu que o ministro parece comprometido em limitar a escalada do déficit público, o que é positivo. Tal meta deveria ser perseguida com mais ousadia, segundo o banco, uma vez que seria necessário um superávit primário de 2% para estabilizar a trajetória da dívida pública em sua avaliação, fato que o governo teria dificuldade de admitir.

Siga o Radar Econômico no Twitter