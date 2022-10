A longínqua conversa entre Lula e Meirelles, “o cara certo”

Durante a participação no podcast Flow, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi provocado pelo apresentador, Igor Coelho, com a presença do ex-presidente do Banco Central (BC) Henrique Meirelles entre os apoiadores da candidatura do petista. “O Meirelles foi importante para mim no Banco Central”, rememorou Lula. E a análise não vem de hoje. Em 2009, o então presidente era pressionado para trocar Meirelles por alguém, diga-se, mais alinhado ao PT. Lula chamou o então ministro da Fazenda, Antonio Palocci, para comunicar que estava decidido a demitir Meirelles e colocar em seu lugar o economista Luiz Gonzaga Belluzzo.

Lula pediu a Palocci que conversasse com Meirelles. O ministro, então, sugeriu que a demissão se desse em um ato honroso, com uma cerimônia para homenagear o bom trabalho de Meirelles no comando da autarquia. Depois de ser comunicado por Palocci da decisão de Lula, Meirelles solicitou uma audiência com o então presidente para pedir demissão. Durante a conversa, Lula, no entanto, recuou. Mais ouviu do que falou e se convenceu de que Meirelles era “o cara certo” para dar continuidade à política monetária. “Lula sabe que, na hora do vamos ver, são os ortodoxos que resolvem”, diz um auxiliar.

