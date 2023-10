A lambança do governo na votação de alterações na Aneel

A base governista no Senado protagonizou uma verdadeira trapalhada durante a votação de um projeto que susta resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) na Comissão de Infraestrutura do Senado nesta terça-feira 24. Parlamentares do Nordeste votaram em peso em favor do relatório do líder do PSD no Senado, Otto Alencar (BA).

No entanto, a vice-líder do governo, Augusta Brito (PT-CE), orientou a bancada do governo a se posicionar contra o voto do relator, um dos principais aliados do governo de Luiz Inácio Lula da Silva e um dos cotados para concorrer à presidência do Senado no ano que vem.“Apoio o projeto do presidente Lula, mas não pode a liderança do governo, depois de discutir tudo isso, vir aqui no dia da votação pedir encaminhamento contrário”, reclamou Otto Alencar.

A norma da Aneel altera a metodologia das tarifas de transmissão, encarecendo o custo da energia renovável nas regiões Norte e Nordeste. O projeto, de autoria do relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Danilo Forte (União Brasil-CE), acabou aprovado por 12 votos a 2, e agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.