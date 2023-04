A jogada da Natura que deve zerar suas dívidas – e a Avon como peça-chave

A varejista de cosméticos Natura anunciou a venda da sua marca de luxo asiática Aesop para a L’Oreal. O negócio avaliado em cerca de 13 bilhões de reais surpreendeu pelo valor, mas já era um movimento esperado por alguns analistas. Há quase um mês, o Radar Econômico informou que a companhia decepcionou seus acionistas ao deixar de atualizar os passos desse importante negócio para as contas da empresa. A expectativa é que a Natura praticamente zere as suas dívidas e passe a centrar esforços na integração da operação com a Avon, que pertence ao grupo. “O preço fechado da transação foi acima do topo da maioria das expectativas do mercado – uma surpresa positiva, em nossa opinião. O negócio implica um pagamento à vista de 12,8 bilhões, que a Natura usará para pagar cerca de 95% de sua dívida financeira total”, avaliam os analistas do Bradesco BBI.

Já a XP Investimentos projeta que, além da concentração na Avon, a Natura também pode se desfazer da operação latino-americana da The Body Shop em um futuro próximo, uma marca britânica de cosméticos. “Acreditamos que os investidores agora se concentrarão na estratégia de longo prazo da Natura, com a integração da Avon e da Natura assumindo o centro das atenções, enquanto uma possível venda da The Body Shop poderia ser trazida à discussão”, escrevem em material enviado a clientes. Por volta das 12h30, as ações da Natura subiam 1%. No acumulado do ano, os papéis avançam 20%.

