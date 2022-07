A interferência do mundo árabe que faz a ação da Petrobras subir

Giro VEJA - sexta, 15 de julho

A decisão da polícia e a capa de VEJA sobre a escalada da violência nas eleições são os destaques do dia

A Polícia Civil do Paraná descartou a tese de crime político no assassinato do tesoureiro do PT Marcelo Arruda, morto a tiros no último fim de semana pelo bolsonarista João Guaranho.