A insatisfação da base com decisão do PT envolvendo a Eletrobras

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Parlamentares de esquerda e dirigentes sindicais contrários a incorporação de Furnas à Eletrobras estão irritados com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eles descobriram recentemente que partiu da equipe do ministro a ordem para o governo não enviar nenhum representante à assembleia geral de acionistas, marcada para 29 de dezembro passado.

Os servidores desconfiam que o governo está deixando em segundo plano a ideia de retomar a chamada golden share da Eletrobras, que dá ao governo o direito a veto de decisões. O governo tem 40% das ações da empresa, mas só vota como se tivesse 10% das ações.

No ano passado, a Advocacia-Geral da União ingressou no Supremo Tribunal Federal para que a União tenha voto proporcional às ações. O relator do pedido é o ministro Kassio Nunes Marques, que ainda não deliberou sobre o assunto. Não estão descartadas manifestações contra o governo por parte de sindicatos e partidos alinhados ao PT.