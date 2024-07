A inflação está bem controlada no Brasil, diz CEO do Carrefour

VEJA S/A | episódio 39.

O francês Stephane Maquaire é o presidente do Grupo Carrefour Brasil, que administra as operações dos supermercados Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, bem como o Banco Carrefour. Antes de assumir o cargo em 2021, o executivo comandava a operação do grupo na Argentina. Maquaire afirmou em entrevista ao programa VEJA S/A que Brasil e Argentina o fizeram vivenciar situações completamente opostas de inflação, e que os preços estão sob controle no Brasil atualmente. O executivo disse ainda que taxas de juros muito altas por muito tempo tendem a comprometer o poder de compra do consumidor e a operação do grupo e que a inadimplência dá sinais de elevação no país. Ele cita a estratégia do Atacadão de ofertar compras parceladas em até três vezes sem juros no cartão de crédito e a proposta de crescimento da marca no Brasil — bem como o plano para vencer a concorrência. Maquaire fala ainda sobre o impacto da reforma tributária nos preços dos alimentos, os planos para superar uma dívida de 15 bilhões de reais e as medidas que a companhia tem adotado para combater o racismo dentro de seus estabelecimentos. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

