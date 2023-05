A inesperada lua de mel entre Lula e a Faria Lima

VEJA Mercado em vídeo | 16 de maio.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a Faria Lima estão vivendo uma inesperada lua de mel. A Petrobras anunciou o fim da política de preços de paridade de importação e uma redução nos preços da gasolina e do diesel. As ações da estatal sobem 3% nesta tarde. A percepção é de que a interferência política mais pesada esperada pelos investidores desde a eleição de Lula se dissipou. A reação do mercado financeiro aos anúncios na Petrobras e o bom desempenho do Ibovespa e do dólar são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 16.

