A incerteza sobre a permanência de Guedes em uma nova gestão de Bolsonaro

Atualizado em 17 out 2022, 14h38 - Publicado em 17 out 2022, 14h30

Por Victor Irajá Atualizado em 17 out 2022, 14h38 - Publicado em 17 out 2022, 14h30

Ainda paira a incerteza sobre a permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes, num eventual segundo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Enquanto o presidente faz elogios públicos ao ministro, Guedes evita responder diretamente sobre sua permanência no comando do Ministério da Economia. Durante o debate da Bandeirantes realizado no domingo 16, Bolsonaro reiterou os elogios ao chefe das finanças e perguntou diretamente ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre seu nome para a pasta — mas a continuidade de Guedes também continua uma incógnita. Depois de o ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira, tergiversar, em entrevista ao jornal O Globo, sobre a permanência do ministro num eventual segundo governo, o Radar Econômico indagou a Guedes se ele permaneceria como ministro. Não houve resposta.

