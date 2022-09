A guinada do mercado com Lula após euforia por Meirelles

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 30 de setembro.

Importantes membros da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) dão como certa a nomeação de Henrique Meirelles como ministro da Fazenda em um eventual governo petista. A notícia soou como música no ouvido dos investidores e acentuou o forte movimento de alta do índice Ibovespa. A guinada do mercado com Lula e as chances de vitória do ex-presidente em primeiro turno na visão dos investidores são os assuntos do VEJA Mercado desta sexta-feira, 30.

