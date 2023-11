Enfim, o corte de gastos, medida indispensável para equilibrar as contas públicas, entrou na pauta do governo. Recentemente, o Ministério do Planejamento criou um grupo de trabalho para reavaliar os gastos federais. As sugestões de cortes serão apreciadas em dezembro pelos ministros Rui Costa, Fernando Haddad, Simone Tebet e Esther Dweck.

Siga o Radar Econômico no Twitter