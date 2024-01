CEO da CCR: Acredito na aptidão do setor privado prestar serviço público

VEJA S/A | episódio 13.

O Grupo CCR foi fundado em 1999 e em pouco tempo se transformou em uma das maiores concessionárias de transportes do Brasil. Eixos rodoviários como a Anhanguera/Bandeirantes, a Castello Branco, a Raposo Tavares, as linhas 8 e 9 da CPTM e a linha 4 do Metrô de São Paulo são algumas das concessões no portfólio da CCR. O português Miguel Setas assumiu o comando da companhia em abril de 2023 e detalhou o plano de voo da CCR para os próximos anos em entrevista ao VEJA S/A. O leilão do trem intercidades para ligar São Paulo a Campinas, os problemas na operação das linhas da CPTM, a infraestrutura para carros elétricos nas rodovias e os pedágios eletrônicos são alguns dos assuntos desta edição.

