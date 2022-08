A euforia na Faria Lima depois da mudança de rota da inflação

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 10 de agosto.

A deflação no Brasil e a estabilidade nos preços nos EUA no último mês de julho trouxeram um alívio ao mercado como já não se via há algum tempo. Somente nos dez primeiros dias do mês de agosto, o Ibovespa acumula valorização de 12%. Já são sete pregões consecutivos em alta. Nos Estados Unidos, índices como Nasdaq e S&P 500 subiram mais de 2% depois da inflação abaixo do esperado. A leitura do mercado sobre a trégua nos preços e o motivo por trás do rali das bolsas são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 10.

