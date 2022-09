A estratégia do varejo para a Copa do Mundo não ofuscar a Black Friday

A Black Friday 2022 está prevista para acontecer daqui pouco mais de dois meses, no dia 25 de novembro, ao mesmo tempo em que a Copa do Mundo será disputada no Catar. Para driblar o torneio esportivo e garantir as vendas da data, algumas varejistas, como o Mercado Livre, apostam em uma estratégia de antecipar parte dos descontos para o início de novembro, antes da Copa. “Embora os executivos tenham notado que a sobreposição da Copa do Mundo com a Black Friday é um ponto de atenção, eles acreditam que isso pode ser de alguma forma mitigado pela antecipação das promoções para o começo de novembro. Notamos que o Mercado Livre mencionou que esta deve ser a maior Black Friday em termos de investimentos comerciais e de marketing”, escreveram os analistas da XP depois de se reunirem com executivos da empresa. No acumulado do ano, os papéis do Mercado Livre recuam pouco mais de 50% na Nasdaq, a bolsa americana de tecnologia, em função do aperto monetário mundo afora que eleva as curvas de juros e desestimula o consumo.

Siga o Radar Econômico no Twitter