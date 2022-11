A estranha convocação de Guedes na Câmara sob acusação de nepotismo

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara convocou o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar a razão pela qual indicou sua irmã, Elizabeth Guedes, para o Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão colegiado do Ministério da Educação. Ela foi empossada no dia 10 de novembro, após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais deste ano. A convocação foi pedida pelo deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), que caracterizou a nomeação como “fato estranhamente ocorrido dias após a derrota do atual governo nas eleições”. Elizabeth Guedes, que é presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup), foi nomeada pelo ministro em 7 de novembro. Como se trata de uma convocação, o ministro terá de comparecer, mas a data do depoimento ainda não foi estipulada. Por suas críticas efusivas ao funcionalismo, o ministro sempre foi visto como ‘persona non grata’ por agentes públicos.

Siga o Radar Econômico no Twitter