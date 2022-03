A encruzilhada de Jorge Paulo Lemann na Rússia envolvendo o Burger King

Dono do Burger King, o empresário Jorge Paulo Lemann tem vivido um calvário com suas operações na Rússia. A empresa administrada por Lemann que controla o restaurante, a 3G Capital, tem tentado interromper suas operações na autocracia de Vladimir Putin, mas tem encontrado resistência de Alexander Kolobov, um empresário que controla 15% de todas as filiais do Burger King no país. A empresa tem 800 unidades na Rússia. Em paralelo, o McDonald’s fechou todas as suas lojas no país, em convergência com as sanções internacionais aplicadas à Rússia.