A disputa imprevisível em concessão de trem em São Paulo

Auxiliares do governador Tarcísio de Freitas estão com altas expectativas em relação ao leilão das operações do Trem Intercidades, que ligará São Paulo à cidade de Campinas e será realizado nesta quinta-feira, 29. A expectativa do governo de São Paulo é de o certamente atraia investimentos de 13,5 bilhões de reais. Quem conversou com o governador nos últimos dias afirma que ele tem dito que não tem dúvidas de que o leilão vai ser bem-sucedido — mas quem vai levar o quinhão ainda é uma incógnita.

Entre os principais concorrentes no certame estão a brasileira CCR e a chinesa CRRC, em parceria com o grupo Comporte. De acordo com fontes próximas ao governador, a CCR é um competidor importante e leva vantagem por conhecer a operação no Brasil. A chinesa tem grande vantagem competitiva, por sua vez, envolvendo a verticalização do negócio. “Eles fazem obra, operação e fabricação de material”, diz uma fonte.

Apesar de favorita pelo conhecimento do mercado e a operação das rodovias Bandeirantes e Anhanguera, pessoas próximas ao governador afirmam que a alavancagem alta por causa dos projetos já contratados e a necessidade de parceiras, por não ser verticalizada como a concorrente, colocam a chinesa à frente em algumas premissas da concessão. A Comporte, por sua vez, tem a operação do metrô de Belo Horizonte, em Minas Gerais, como know-how relevante. A disputa imprevisível terá fim nesta quinta-feira.