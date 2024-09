A difícil decisão do fundo Verde na bolsa que não era tomada desde 2016

A Verde Asset Management, gestora liderada pelo renomado Luis Stuhlberger, publicou sua carta mensal aos cotistas. No documento, a Verde informa que o fundo zerou sua posição em ações da bolsa de valores brasileira — decisão que não era tomada desde meados de 2016. Os gestores estão apostando na alta da inflação e no aumento dos juros localmente. “Aproveitamos o movimento para vender parte das nossas posições de ações e para iniciar hedges que, de maneira agregada, levam o fundo à sua menor exposição a bolsa brasileira desde 2016″, diz a carta. A Verde cita “fundamentos preocupantes” para o Brasil, e voltou a criticar a condução da política fiscal do país. “Voltamos à era da política pública feita fora do Orçamento. […] A preocupação crescente com o nível e a trajetória da dívida pública brasileira nos parece a consequência inevitável”, diz.

