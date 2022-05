A desigualdade que o setor de shoppings está prestes a enfrentar

A fusão entre brMalls e Aliansce tem tudo para chacoalhar o setor de shoppings. A desigualdade entre os números do novo grupo será imensa em relação aos seus dois maiores concorrentes — Multiplan e Iguatemi. Para se ter uma ideia, serão 69 shoppings sob a tutela do grupo caso o negócio saia do papel, contra 35 de Multiplan e Iguatemi somadas. No campo das vendas, a XP calcula que Aliansce e brMalls venderam, juntas, 32 bilhões de reais em 2021, contra 26 bilhões das duas concorrentes. “A combinação entre Aliansce e brMalls deve gerar uma empresa com expressivo valor de mercado. Além disso, o aumento do nível de governança corporativa com presença de um acionista relevante também pode atrair investidores estrangeiros”, dizem os analistas da instituição. A operação ainda precisa ser aprovada pelos acionistas das empresas e depois pelo órgão de defesa da concorrência.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.