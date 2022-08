A decepção do mercado com as vendas do varejo

As vendas do varejo recuaram 1,4% em junho ante maio e anotaram queda de 0,3% em um ano, contra consenso de mercado de recuo de 1% e estabilidade (0,0%), respectivamente. “O desempenho ruim do comércio denota a dificuldade de acesso ao crédito motivado pelo alto endividamento das famílias, podendo refletir a perda de poder de compra pelo avanço inflacionário”, avaliam os analistas da Ativa. As varejistas listadas, como Magalu e Via, demonstraram recuperação nos últimos pregões e sobem cerca de 20% no mês de agosto, e vão divulgar seus resultados trimestrais ainda nesta semana. Mesmo com revés para o varejo, os futuros americanos e brasileiros sobem diante da expectativa pelos números de inflação nos Estados Unidos no último mês de julho.

