A crescente crença de que Rodrigo Maia vá trabalhar para bancos em 2023

Dentro do governo de Jair Bolsonaro, membros do alto escalão acreditam piamente na possibilidade de que o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia (PSDB-RJ) assuma um ministério na área econômica de um eventual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), caso o petista saia vitorioso da eleição do mês que vem. Em paralelo, circula no mercado financeiro a informação de que Maia estaria sendo cortejado para assumir o papel de representante dos bancos em Brasília — e a possibilidade ganhou novos elementos que corroboram com a leitura.

A ida de Sérgio Rial, ex-presidente do Santander, para o comando da Americanas “abriu frentes” para que Maia assumisse um posto na Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) para articular pelos interesses dos bancos no Congresso Nacional a partir do próximo ano. Segundo pessoas próximas a Rial, o ex-presidente do Santander procurou Maia para aventar a possibilidade. A ideia é impulsionada pelo fato de Rodrigo Maia não ser candidato a nenhum posto neste ano. Procurado pelo Radar Econômico, Maia não respondeu sobre a possibilidade.

Siga o Radar Econômico no Twitter