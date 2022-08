A controversa resposta à tensão entre EUA e China na bolsa e no dólar

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 2 de agosto.

A viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwan acirrou as tensões entre Estados Unidos e China. Os chineses prometem duras respostas aos americanos, e as bolsas pelo mundo negociaram estressadas nesta terça-feira, 2, menos o Ibovespa. O principal índice da bolsa brasileira fechou em alta de pouco mais de 1% puxado pela Vale e pelos grandes bancos. As razões por trás desse movimento, a alta de 2% do dólar e a forte expectativa pelo fim do aperto monetário no Brasil são os assuntos da edição de hoje do VEJA Mercado.

