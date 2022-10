A concorrida agenda de Meirelles às vésperas da eleição

O ex-ministro Henrique Meirelles teve uma última semana antes das eleições lotada de compromissos. Ex-presidente do Banco Central (BC) do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o economista travou uma série de reuniões com investidores do Brasil e do exterior. Meirelles conversou com grandes grupos da Europa, dos Estados Unidos e da Ásia — grupos que convidaram o ex-ministro para debater sobre os cenários dos próximos anos em um eventual governo petista. Nesses encontros, Meirelles repete que uma eventual nova gestão de Lula deve ser parecida com a do primeiro governo, aliando responsabilidade fiscal e social.

