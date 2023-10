A cautela de analistas após operação que fez Pão de Açúcar disparar 15%

As ações do Grupo Pão de Açúcar (GPA) disparam 15% na tarde desta segunda-feira, 16, depois de a companhia confirmar a venda de sua fatia na rede colombiana de supermercados Éxito. O Grupo Calleja, rede de supermercados de El Salvador, vai comprar a operação por 1,17 bilhão de dólares (5,9 bilhões de reais), mediante oferta de aquisição de ações na Colômbia e nos Estados Unidos. O Pão de Açúcar terá direito a 156 milhões de dólares (789 milhões de reais). As discussões se arrastavam desde setembro de 2022.

Para alguns analistas, contudo, o movimento ainda não pode ser considerado uma “virada de chave” para a empresa. As ações acumulam desvalorização de 41% em 2023 e as dívidas somam aproximadamente 3 bilhões de reais. “Apesar de sua desalavancagem gradual, vemos menos espaço para expansão de vendas e margens no Brasil, tornando-se uma decisão mais arriscada do que outras varejistas de alimentos que cobrimos”, avaliam os analistas do BTG Pactual em relatório enviado a clientes.

