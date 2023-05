A boa notícia para o governo que empolga a bolsa de valores

VEJA Mercado em vídeo | 10 de maio.

A votação do novo marco fiscal do país deve passar na frente de assuntos polêmicos no Congresso. O relator do projeto da Câmara, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), afirmou que seu texto está pronto e que aguarda um retorno do Planalto para apresentá-lo em plenário. A celeridade nos trabalhos, apesar da instabilidade política provocada pela CPMI dos atos terroristas de 8 de janeiro e do PL das Fake News, é bem recebida pela bolsa. A reação do mercado ao mais novo passo do arcabouço em Brasília e a expectativa dos gestores em relação às mudanças no texto são os assuntos do VEJA Mercado desta quarta-feira, 10.

