A ‘belicosidade’ que provocou pedido de recuperação judicial da Light

Em seu pedido de recuperação judicial, a Light afirmou que o ingresso com o pedido de reestruturação foi necessário, apesar dos ‘poucos credores’ que não colaboram com a atual situação da empresa. A companhia afirma ter endividamento com “pouquíssimos credores” de “altíssima belicosidade em aceitarem estabelecer negociações via mediação, o que não conduz a outra solução senão ao procedimento recuperacional”. A empresa reitera a crítica aos credores e pede “colaboração” por parte das empresas a que deve: “O grupo Light constatou não possuir condições de continuar a sua operação sem o auxílio de um procedimento que lhe permita renegociar seu endividamento financeiro de maneira organizada, global e com proteção da concessão, sem que para isso haja – o que de fato não há — a colaboração de todos, o que se constata com a beligerância, mesmo que de um grupo menor, renove-se”, afirma a petição. A empresa ingressou com pedido para renegociar cerca de 11 bilhões de reais na 3ª Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro.

