A aposta da Globo no jogo online

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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As Organizações Globo estão dando mais um passo com a americana BetMGM. A Boa Lion, empresa fruto da parceria, fechou a compra de 100% da Bingão do Brasil, que desenvolve jogos do tipo em vídeo.

A MGM entra com o know-how de cassino e jogos online; a Globo, com força de marca, mídia e distribuição; e a Bingão, com o produto, justamente numa vertical que pode ganhar espaço conforme o mercado regulado amadurece.