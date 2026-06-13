A aposta da Globo no jogo online
Com BetMGM, grupo compra a Bingão do Brasil e combina marca, mídia, tecnologia e produto para avançar no mercado regulado
As Organizações Globo estão dando mais um passo com a americana BetMGM. A Boa Lion, empresa fruto da parceria, fechou a compra de 100% da Bingão do Brasil, que desenvolve jogos do tipo em vídeo.
A MGM entra com o know-how de cassino e jogos online; a Globo, com força de marca, mídia e distribuição; e a Bingão, com o produto, justamente numa vertical que pode ganhar espaço conforme o mercado regulado amadurece.