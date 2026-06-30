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A ação solidária da J&F na Venezuela

Grupo freta três cargueiros para levar 120 mil latas de proteína às regiões mais atingidas pelos terremotos que afetaram o país

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 16h00
Vista aérea de uma cidade devastada, com edifícios desmoronados e escombros espalhados por toda parte. Alguns prédios altos permanecem em pé, mas a maioria está em ruínas. O céu azul com nuvens esparsas contrasta com a destruição no solo, transmitindo uma sensação de desolação e perda.
Vista aérea de edifícios desabados em Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela (MIGUEL MEDINA/AFP)
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O primeiro de três aviões cargueiros fretados pela J&F pousa nesta terça-feira, 30, na Venezuela com uma carga emergencial de alimentos para as vítimas dos terremotos que atingiram o país na semana passada.

Ao todo, o grupo vai enviar mais de 50 toneladas de alimentos enlatados, o equivalente a 120 mil latas de proteínas. A doação será destinada às regiões mais afetadas pelos tremores, em meio à escalada da crise humanitária provocada pelos abalos sísmicos.

A Venezuela foi atingida por fortes terremotos em sequência, com impactos sentidos em Caracas, La Guaira e em áreas de estados como Miranda, Carabobo e Yaracuy, provocando danos estruturais, interrupção de serviços e uma corrida por resgate e assistência às populações atingidas. A ação da J&F entra nessa frente de resposta emergencial e aposta em alimentos enlatados justamente pela logística: são produtos de maior durabilidade, prontos para distribuição e adequados a regiões com infraestrutura comprometida.

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