A ação solidária da J&F na Venezuela

O primeiro de três aviões cargueiros fretados pela J&F pousa nesta terça-feira, 30, na Venezuela com uma carga emergencial de alimentos para as vítimas dos terremotos que atingiram o país na semana passada.

Ao todo, o grupo vai enviar mais de 50 toneladas de alimentos enlatados, o equivalente a 120 mil latas de proteínas. A doação será destinada às regiões mais afetadas pelos tremores, em meio à escalada da crise humanitária provocada pelos abalos sísmicos.

A Venezuela foi atingida por fortes terremotos em sequência, com impactos sentidos em Caracas, La Guaira e em áreas de estados como Miranda, Carabobo e Yaracuy, provocando danos estruturais, interrupção de serviços e uma corrida por resgate e assistência às populações atingidas. A ação da J&F entra nessa frente de resposta emergencial e aposta em alimentos enlatados justamente pela logística: são produtos de maior durabilidade, prontos para distribuição e adequados a regiões com infraestrutura comprometida.