90% dos trabalhadores brasileiros temem sofrer com desastres climáticos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Uma pesquisa realizada pela Cajuína, frente de inteligência da Caju (empresa de tecnologia que oferece soluções de benefícios e gestão para RHs), identificou que 90% dos trabalhadores têm medo de ser afetados por questões climáticas. Essa preocupação abrange diversos aspectos da vida, com destaque para o impacto na família, que é uma preocupação para 58% dos entrevistados, seguida pela saúde física e questões financeiras, ambas citadas por 50% dos trabalhadores.

No entanto, apenas 42% acreditam que suas empresas estão suficientemente preocupadas com o assunto. Além disso, 77% dos trabalhadores brasileiros consideram as questões climáticas um tema relevante.