60 anos depois: Porto de São Sebastião volta a transportar café

O Porto de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, realizou nesta segunda-feira, 9, a primeira operação de café para exportação depois de mais de 60 anos sem movimentações deste tipo. Mais de 8 000 toneladas de café verde produzidos em Minas Gerais e São Paulo foram embarcadas com destino à Alemanha. A última operação do setor cafeeiro feita no Porto de São Sebastião havia ocorrido na década de 1960. O embarque foi operacionalizado pela Seaforte, empresa do grupo paranaense FTSpar.

Publicidade