4 milhões de seguidores: Palmeiras comemora recorde no TikTok

O Palmeiras se tornou nesta terça-feira, 16, o terceiro clube da América Latina a alcançar 4 milhões de seguidores no TikTok – antes, somente Flamengo e Corinthians haviam atingido essa marca na rede social. O Verdão está a apenas 200 mil seguidores do Corinthians, que ocupa a vice-liderança no ranking dos clubes latino-americanos mais seguidos na plataforma.

Em 2024, o Alviverde é o time do Brasil que mais ganhou seguidores no TikTok, com 800 mil novos fãs – neste período, Flamengo e Corinthians conquistaram, respectivamente, 500 mil e 300 mil seguidores. Os vídeos publicados pelo Palmeiras na rede social chinesa tiveram mais de 200 milhões de visualizações neste ano.

Na avaliação do clube, os números expressivos no TikTok indicam o crescimento da torcida do Palmeiras entre jovens e mulheres, públicos predominantes na plataforma.

CLUBES COM MAIS SEGUIDORES NA AMÉRICA LATINA – TIKTOK

1 – Flamengo – 8,3m

2 – Corinthians – 4,2m

3 – Palmeiras – 4m

4 – Chivas-MEX – 3,8m

5 – América-MEX – 3,7m

6 – River Plate-ARG – 3,6m

7 – Boca Juniors-ARG – 3m

8 – Vasco da Gama – 2,9m

9 – Fluminense – 2,3m

10 – Santos – 2,1m