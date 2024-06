Um dia quente para os apaixonados e o comércio

O Dia dos Namorados sempre foi uma data importante para o comércio, mas neste ano as expectativas estão elevadas. 66% da população, 102 milhões de pessoas, têm a intenção de presentear alguém na data, em comparação com os 59% registrados em 2023. O aumento demonstra não apenas uma disposição renovada para celebrar o amor, mas também um impulso econômico para o setor varejista.

Os dados da pesquisa do Instituto Locomotiva e QuestionPro mostram como a redução do desemprego acaba estimulando o desejo de consumo, principalmente nessas datas especiais. O cenário otimista marca um aumento significativo em relação ao ano anterior, indicando uma possível retomada econômica e uma mudança nos padrões de consumo.

Se olharmos os dados com um recorte de classes sociais, por exemplo, vemos que a comemoração vai ser diferente para a alta e baixa renda. As classes AB planejam gastar em média R$ 440, e as classes DE irão desembolsar cerca de R$ 239. E nem sempre presentes compõem as listas de desejos.

Enquanto 63% das pessoas comprometidas das classes AB pretendem sair para comemorar, seja indo a um restaurante almoçar ou jantar, ou indo ao cinema, 43% das classes DE afirmam que irão fazer alguma atividade caseira, como preparar almoço ou jantar ou assistir a um filme para celebrar.

Entre aqueles que preferem presentear, roupas e acessórios são as principais opções (50%), seguidas por chocolates (32%), cosméticos (26%) e calçados (23%). Seja qual for a escolha, o Dia dos Namorados promete ser diferente esse ano, com os brasileiros mais dispostos a fazer algo para quem se ama. O que vale mesmo é o quentinho no coração. E você que está longe do amor, por algum motivo, vale lembrar do Tom Jobim: “não quero mais esse negócio de você viver sem mim”. Já você aí que ainda não tem alguém para dividir esse momento, que tal mandar um Jota Quest: “encontrar alguém, que me dê amor…”. Felicidades a todos nesse dia!