ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Imagem Blog

Planeta IA

Por Alvaro Leme Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Inteligência artificial, tecnologia e o que tudo isso muda na sua vida
Economia, Tecnologia

Novo iPhone pode custar até R$ 3500 mais caro – entenda de quem é a culpa

Alta dos componentes usados na fabricação deve pesar na tabela que a Apple revela na próxima quarta, dia do lançamento da linha 18

Por Alvaro Leme 2 set 2026, 10h48 | Atualizado em 3 set 2026, 11h24
Um smartphone dobrável branco com duas câmeras e um flash está à esquerda, enquanto uma mão segura um iPhone rosa com três câmeras e o logo da Apple à direita
O canal de YT especializado Unbox Therapy aposta que a linha 18 e o iPhone dobrável terão essa aparência (a Apple não divulgou nada ainda) (Youtube Unbox Therapy/Reprodução)
Continua após publicidade
Novo iPhone pode custar até R$ 3500 mais caro – entenda de quem é a culpa Priorizar nos meus resultados Google

Especialistas dos Estados Unidos estimam que o iPhone 18, cujo lançamento acontece na quarta (9), vai custar até US$ 300 mais caro – o equivalente a R$ 1547 pelo câmbio de hoje.

É a velha questão da oferta e da procura, mas não exatamente do jeito que você pensa.

Claro, ainda há milhões de consumidores interessados no produto, mas o que periga encarecê-lo MESMO é a disputa não pelo aparelho, mas pelos COMPONENTES usados em sua fabricação. E a culpa disso é da inteligência artificial.

Siga

Mas o que a IA tem a ver com aumento de iPhone?

Você deve ter percebido que a gente vive hoje a Era de Ouro da IA, com empresas investindo trilhões no desenvolvimento dos modelos, numa corrida para se consolidar na liderança do segmento.

IAs cada vez mais avançadas precisam de data centers com quantidades gigantescas de chips de memória. Por causa disso, mais empresas passaram a disputar esses componentes, que ficaram mais caros.

Continua após a publicidade

Isso já tinha impactado no segmento de computadores. O efeito já apareceu nos computadores. Nos Estados Unidos, 32 GB de memória RAM para computador chegaram a custar cerca de US$ 400 em agosto, mais de quatro vezes o menor preço registrado antes dessa escassez.

Os iPhones parecem, portanto, ser a nova fronteira do preço alto impulsionado pela procura aquecida que a IA provocou.

Calcular preços é uma operação complexa, e com certeza os chips não são o único fator. Entram nessa conta incrementos em componentes das câmeras, além da expectativa gerada em torno do primeiro iPhone dobrável – e Apple não disse que vai lançar esse modelo, mas há quem considere garantido que ele vem aí.

Continua após a publicidade
Quatro smartphones de costas, alinhados horizontalmente sobre uma superfície de madeira. Da esquerda para a direita, os celulares são azul-claro, preto, cinza-claro e roxo-escuro. Todos possuem o logo da Apple no centro e três lentes de câmera na parte superior esquerda
Na mídia estadunidense, especula-se que a nova linha pode ter as cores azul claro, preto, prata e cereja (repito: Apple não divulgou nada ainda, pessoal) (Sonny Dickson/MacRumors/Reprodução)

Os preços da linha 18 em dólar: uma estimativa

Estima-se que a nova linha, devido a essa combinação de fatores, custará entre USS$ 100 e US$ 300 a mais. No cenário mais caro, o iPhone 18 Pro poderia passar dos atuais US$ 1.099 para US$ 1.399, enquanto o Pro Max sairia de US$ 1.199 para US$ 1.499. Se a gente fizesse uma mera conversão para a moeda brasileira, daria R$ 7.730, mas os preços praticados nunca seguem apenas essa lógica.

Taxas, impostos e outros elementos influenciam o preço final. Hoje, no Brasil, o iPhone 17 Pro parte de R$ 11.499 e o Pro Max de R$ 12.499. Ou seja, não dá para simplesmente converter os possíveis US$ 300 extras em reais e somá-los ao preço brasileiro.

Continua após a publicidade

Mas seria muito chato não tentar calcular, vai. Então, como colunista de IA que sou, incumbi o ChatGPT de fazer essa estimativa – e depois mandei o Claude calcular também, para me certificar. Adoro jogar IA contra IA, recomendo que você faça isso sempre, viu?

Modelo mais caro pode custar até R$ 16.000

Bom, e o que eles disseram? Se a Apple mantiver no Brasil uma relação de preços parecida com a atual, um aumento de US$ 300 nos aparelhos originais poderia levar o iPhone 18 Pro para algo perto de R$ 14.600 e R$ 15.000 e o Pro Max para até R$ 16.000.

Pessoal, aumentar de R$ 12.500 pra R$ 16.000 seria um salto salgado de cifras, não? Fiquei tão espantado que até coloquei uma aliteração na frase anterior.

Continua após a publicidade

Mas pode ser que o aumento não seja tão assustador. Acho importante apontar que a Apple pode decidir trabalhar com uma margem menor, escolher ganhar menos para evitar espantar parte da clientea. Será? No dia 9 saberemos.

───────────────────────────────────────────────

Alvaro Leme é doutorando e mestre em Ciências da Comunicação pela ECA-USP, jornalista e criador do podcast educativo Aprenda

Publicidade
TAGS:
Apple
Inteligencia Artificial
iPhone
Negócios
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).