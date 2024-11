Vitória de Trump abre nova temporada para as criptomoedas

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos gerou um impacto imediato no mercado de criptomoedas, com o bitcoin (o ativo mais conhecido) atingindo máximas históricas consecutivas em um único dia. Também pudera: o republicano abraçou com vontade o setor durante sua campanha, acenando com regulamentações mais amigáveis. Trump também deu apoio a um dos candidatos bancados pelo lobby das criptomoedas ao Congresso americano, o empresário Bernie Moreno, de Ohio. Moreno acabou derrotando o Democrata Sherrod Brown e conquistou uma cadeira no Senado.

Nem sempre foi assim. Em 2021, numa entrevista à Fox, o republicano chegou a dizer que o bitcoin era uma farsa e que o dólar deveria continuar a ser “a moeda do mundo”. Agora, ele fala em transformar os EUA numa “superpotência do bitcoin”. A se confirmar essa nova linha de pensamento, quem parece já estar na linha de tiro de Trump é o atual presidente da SEC (equivalente à Comissão de Valores Mobiliários brasileira), Gary Gensler, visto como um inimigo declarado da maior desregulamentação do setor. “Acredito que, com Trump, o caminho será mais fluido”, disse à coluna Axel Blikstad, CEO e sócio-fundador da BLP Crypto, primeira gestora de criptoativos regulada pela CVM, com seis anos de operação no Brasil.

Para os defensores desse tipo de ativo, as criptomoedas vão facilitar, por exemplo, a inclusão financeira de milhões de pessoas em todo o mundo, ao eliminar a necessidade de intermediários como bancos, e permitindo transações diretas entre as partes. Ou seja, quanto maior a liberdade de atuação no mercado, melhor.

O discurso no papel é positivo, mas a realidade ainda é de volatilidade extrema dos preços, o que torna as criptomoedas um veículo de investimento arriscado, exigindo cautela e análise cuidadosa. A falta de regulamentação clara em muitas jurisdições levanta preocupações, e encontrar equilíbrio entre inovação tecnológica e regulamentação adequada é um desafio constante para esse mercado monetário e tecnológico. Além disso, questões como a sustentabilidade ambiental do processo de mineração também precisam ser abordadas.

Para o mercado brasileiro, o cenário internacional mais favorável às criptomoedas pode estimular o interesse de investidores e impulsionar o desenvolvimento do setor no País. Contudo, é fundamental que os interessados estejam cientes dos riscos envolvidos e busquem informações confiáveis antes de investir nesse mercado ainda em consolidação. Muito cuidado é pouco.