Luciano Hang, da Havan: “vida que segue”

Na contramão de grandes varejistas que pediram recuperação judicial neste ano, caso de Americanas, Grupo Petrópolis e Oi, o empresário Luciano Hang se prepara para reinaugurar até o fim de julho uma megaloja da Havan em Vitória da Conquista, na Bahia. O imóvel pegou fogo no fim do ano passado e teve de ser reformado totalmente. Não foi um investimento pequeno, antes do incêndio: cerca de R$ 35 milhões para colocar de pé uma área com sete mil metros quadrados de área construída.

Fiel escudeiro do ex-presidente Jair Bolsonaro, o empresário é conhecido por seu discurso cáustico contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva — chegou a dizer que, se o petista ganhasse as eleições do ano passado, não faria novos investimentos. Nesse sentido, chama a atenção o fato de a loja a ser reaberta ficar no mesmo Estado onde Lula conquistou uma de suas melhores votações, ficando com 72,12% dos votos válidos, ante 27,88% do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pessoas próximas, o empresário tem dito que se trata de “vida que segue” e que “não quer mais saber de política”.

A Havan é um gigante do mercado de varejo brasileiro. Com 174 lojas espalhadas pelo País, teve faturamento de 15 bilhões de reais em 2022. “O empresário, para investir, precisa ter visão de longo prazo e confiança no futuro. Problemas como a pandemia, a guerra na Ucrânia, a inflação e a alta da taxa de juros são momentâneos, mas um caminho político errado pode ser eterno”, disse o empresário, em entrevista a esta coluna publicada no ano passado.