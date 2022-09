Nos anos de 1990, quando a Petrobrás descobria gás em vez de petróleo, se dizia: “Deu gás!”, num sinal de frustração geral. Hoje, isso deixou de ser verdadeiro. Fatores como a busca por uma matriz energética mais limpa – uma preocupação que veio para ficar – e questões conjunturais como a guerra na Ucrânia, que colocou em xeque a distribuição do gás russo para países da Europa, dão impulso forte para o aumento da produção de gás no Brasil, com grande potencial de expansão nesse setor, explica à coluna Marcel Jorand, diretor-executivo do Grupo Urca Energia e CEO da Gás Verde, líder na produção e distribuição de biometano no País. “O Brasil entrou atrasado na festa, mas vem dançando bem na questão do biogás”, afirma o executivo, com passagens anteriores por empresas como a White Martins e que está na Urca Energia desde 2018. “Hoje, ‘deu gás’ é ver como se vai monetizar.” Nesse processo de crescimento do mercado de gás, o aumento da produção de biogás e do biometano a partir de aterros sanitários tem grande potencial, diz ele, que planeja investimentos do Grupo Urca Energia de R$ 500 milhões até fins de 2023 e dobrar o faturamento, alcançando a marca de R$ 1 bilhão no ano que vem. A seguir, a entrevista.

A Europa é dependente dos russos no fornecimento de gás. O sr. acha que o Brasil está livre desse tipo de dependência? Ou seja, estamos tranquilos? Por quê?

A guerra entre Rússia e Ucrânia evidenciou os riscos de dependência energética de terceiros. O Brasil também utiliza fontes internacionais na cesta de oferta de gás natural na economia, mas, com o aumento da produção doméstica já contratado para os próximos anos, seremos cada vez menos dependentes de outras fontes. A descoberta do pré-sal evidenciou o tamanho da riqueza que temos de gás natural. A Nova Lei do Gás Natural foi um avanço, mas ainda falta regulamentar vários pontos para destravar o mercado. Por outro lado, a gente vê com entusiasmo o avanço na produção de gás renovável. Temos a vantagem de oferecer o biometano, que é produzido a partir de aterros sanitários e que tem as mesmas aplicações que o gás natural, com a vantagem de ser 100% renovável.

O gás no Brasil ainda é muito caro. Por quê? Há investimento suficiente para fornecimento no País? Somos ativos o suficiente na produção de gás “limpo” ou gás verde?

O gás natural é atrelado à cotação do petróleo e do dólar e, qualquer oscilação, reflete no preço que chega ao consumidor final. O cenário instável que estamos vivendo, marcado pela pós-pandemia e a guerra na Ucrânia, tem impactado bastante os preços. Temos ainda os custos de logística e tributos, sem falar na necessidade de investimentos em infraestrutura essenciais ao mercado de gás. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de notar o potencial de produção de energia renovável do País, e o timing positivo em que nos encontramos. O biogás e o biometano têm um potencial enorme para apoiar a transição energética das empresas e contribuir para o compromisso firmado pelo País na COP26 – de redução de 30% das emissões de metano até 2030. O biometano, além de ser intercambiável com o gás natural, não está atrelado ao dólar e nem ao (petróleo) Brent, e tem a sua produção 100% nacional, o que garante maior previsibilidade para as empresas.

O Grupo Urca Energia tem feito uma série de ações relacionadas ao verde para atrair investimentos. Tem dado certo? Como e por quê?

Aqui, a gente acredita que é possível preservar o meio ambiente e fazer bons negócios. Apesar de jovens, já estamos presentes em três Estados (Rio de Janeiro, São Paulo e Mato Grosso), temos 47 biodigestores em operação, 40 MW de capacidade instalada de energia elétrica renovável e somos a maior produtora de biometano do País com a Gás Verde. Vamos construir a primeira planta de CO2 verde de aterros sanitários do Brasil no ano que vem, que evitará a emissão de 500 mil toneladas de carbono equivalente na atmosfera até 2023. Não é pouco. E vamos investir também R$ 500 milhões até o fim de 2023 para isso. Pegamos os gases poluentes do lixo das cidades e dos resíduos do agronegócio que iriam para a atmosfera e transformamos em energia renovável, que é ofertada para as empresas em forma de energia elétrica e biocombustível, apoiando suas transições energéticas. Quando uma empresa adota uma de nossas soluções, está evitando novas emissões e ajudando a preservar o meio ambiente.

Por meio da Gás Verde, o Grupo Urca é líder na produção de biometano no País. Isso já basta para que o País entre definitivamente na rota internacional de sustentabilidade e preservação do meio ambiente?

Continua após a publicidade

Estamos investindo para dobrar a capacidade dessa planta, e transformando duas térmicas a biogás, localizadas em São Gonçalo e em Nova Iguaçu (RJ), em plantas de biometano. Vemos os grandes players do mercado também investindo na produção de biometano por entender que esse é um movimento global e sem volta. Empresas de todos os tamanhos e segmentos estão com uma forte demanda por energia renovável e comprometidas com a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade de suas operações. A preservação do meio ambiente não é modismo, mas uma pauta fixa das empresas que querem sobreviver.

A política brasileira ajuda ou atrapalha em investimentos nesse setor do Gás Verde?

A burocracia no Brasil é pesada em todos os setores, aumentando muito os custos de operação. O Brasil vem avançando de forma significativa na produção de uma energia mais limpa, e isso não depende exclusivamente de governos. Na parte regulatória, tivemos avanços recentes importantes que podem ser comemorados, como o Programa Metano Zero, mas ainda há um longo caminho a ser trilhado para desenvolvermos todo o nosso potencial de produção.

O Grupo Urca Energia aderiu ao Pacto Global. Por que só agora ou tanta demora?

Somos uma empresa nova. Nascemos em 2018, e este ano ganhamos corpo com a aquisição da Gás Verde e a estruturação dos nossos ativos. Importante salientar que a adesão ao Pacto Global é uma ação voluntária de empresas e instituições, e não é regulada por governos. Estamos felizes em fazer parte dessa rede de sustentabilidade corporativa que conta com mais de 1.500 empresas brasileiras.

A política dos Estados ajuda no crescimento e desenvolvimento do setor?

Os Estados estão se conscientizando cada vez mais da importância de apoiar os combustíveis limpos e renováveis. No Rio de Janeiro, a Assembleia Legislativa aprovou, em março, projeto de lei para reduzir de 20% para 12% o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre biogás e biometano, o que é um incentivo importante para o renovável. Agora, a agência reguladora, a Agenersa, estuda uma tarifa especial para injeção no duto para incentivar a produção o biometano. Vamos ver se sai do papel. São iniciativas importantes, sem dúvidas, mas há a necessidade de garantir um macro ambiente favorável para a produção e adoção de energia renovável.

A burocracia e a regulamentação do setor ajudam ou atrapalham nos investimentos? Ou seja, estamos indo bem nesse sentido?

O País, hoje, tem pouco incentivo nesse mercado. O Brasil chegou um pouco depois da Europa e dos Estados Unidos, só que ele tem potencial para ficar muito grande em pouco tempo, dada a pouca quantidade de aterro sanitário – Brasília hoje não tem aterro sanitário por exemplo; dada a qualidade de resíduo do agronegócio que se tem; e, dado o marco do saneamento que vai fazer com que se tenha dois aterros sanitários nos próximos meses ou ano no Brasil O Brasil entrou atrasado na festa, mas ele vem dançando bem na questão do biogás. Estamos evoluindo e os governos estão aprimorando os seus marcos regulatórios. É um processo. Acreditamos que é possível preservar o meio ambiente e fazer bons negócios. É o nosso lema.